Libye. Des armes lourdes ont été utilisées pour disperser des manifestant·e·s pacifiques demandant le respect de leurs droits économiques

Six manifestant·e·s au moins ont été enlevés et plusieurs autres blessés quand des hommes armés ont tiré à balles réelles, notamment avec des mitrailleuses lourdes, pour disperser une manifestation le 23 août à Tripoli, selon des témoins et des vidéos examinées par Amnesty International. L’organisation demande que toutes les personnes qui ont été enlevées soient immédiatement libérées, qu’une enquête exhaustive, efficace et indépendante soit ouverte sur le recours à la force, et que les responsables présumés soient déférés à la justice.