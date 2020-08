Mali : Les autorités de transition devraient promouvoir la justice

Click to expand Image Les dirigeants du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) ayant saisi le pouvoir au Mali, dont son président, le colonel Assimi Goita (au centre), son vice-président Malick Diaw (au centre-gauche), et son porte-parole Ismaël Wagué (à gauche), étaient photographiés lors d’une réunion avec une délégation de la CEDEAO à Bamako, le 22 août 2020. © 2020 AP (Bamako) – La junte militaire malienne devrait pleinement respecter les droits humains et l’indépendance judiciaire, et soutenir les efforts visant à établir les responsabilités pour les atrocités commises dans…