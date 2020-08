Le port d'armes, un thème important de la politique américaine

Le débat acrimonieux, ici aux Etats-Unis, sur le Second Amendement et le contrôle des armes occupent une place centrale dans les conventions démocrate et républicaine. Lundi, les républicains ont fait parler, en soutien au président Trump, un couple de l’Etat du Missouri qui avaient pointé des armes sur des manifestants de Black Lives Matters près de leur maison. Katherine Gypson examine les différences entre Donald Trump et Joe Biden sur la question du port d’armes..