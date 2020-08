Cameroun : Une attaque-suicide de Boko Haram a frappé un camp de personnes déplacées

Le site servant de camp de déplacés à Nguetchéwé, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, photographié le 10 août 2020. © 2020 Privé (New York) – Le groupe armé islamiste Boko Haram a apparemment utilisé des enfants pour commettre une attaque-suicide contre un camp de personnes déplacées dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Dans cette attaque, perpétrée dans la nuit du 1er au 2 août 2020 dans la localité de Nguetchéwé, au moins 17 civils ont été tués, dont 5 enfants et 6 femmes, et au moins 16 autres ont été…