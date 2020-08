49 enfants migrants non-accompagnés en danger accueillis en France

Click to expand Image Deux garçons marchent dans un camp de fortune situé près du camp pour réfugiés et migrants à Moria sur l’île de Lesbos en Grèce, le 17 septembre 2018. © 2018 Giorgos Moutafis/Reuters Ces derniers jours, la France a accueilli 49 enfants non accompagnés transférés des camps cauchemardesques sur les îles grecques de la mer Égée, où des milliers de demandeurs d'asile et de personnes migrantes sont bloqués dans des conditions épouvantables. Le 20 août, la France a relocalisé sur son territoire 16 enfants non accompagnés, suivis cette semaine de 33 autres. Ces transferts…