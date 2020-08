Brésil : Les incendies en Amazonie affectent la santé de milliers de personnes

(Brasilia) – Les incendies résultant d'une déforestation incontrôlée empoisonnent l'air que des millions de personnes respirent, affectant la santé dans toute l'Amazonie brésilienne, ont déclaré conjointement l’Institut amazonien pour la recherche environnementale (IPAM), l’Institut d’études pour les politiques de santé (IEPS) et Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Les incendies et la déforestation en Amazonie ont considérablement augmenté en 2019, première année de mandat du président Jair Bolsonaro, et 2020 s’avère déjà pire, ont constaté les trois organisations. …