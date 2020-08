Procès en appel de Khaled Drareni : les autorités algériennes doivent cesser leur fuite en avant

ActualitésLa tenue prochaine du procès en appel du journaliste Khaled Drareni se déroule dans un contexte de plus en plus détérioré pour la liberté de la presse en Algérie. RSF appelle les autorités algériennes à revenir au respect de la vérité, du droit, de la Constitution et des engagements internationaux du pays. Quinze jours après la condamnation du journaliste Khaled Drareni à trois ans de prison, la cour d’Alger a annoncé la fixation de l’audience d’appel au 8 septembre 2020.