Bélarus : “Ce n’est pas en occultant la réalité en ligne qu’un gouvernement peut changer le sens de l’histoire”

ActualitésAlors que les manifestations se poursuivent au Bélarus, les coupures internet et les blocages de plusieurs sites d’information se multiplient dans le pays. Reporters sans frontières (RSF) dénonce les tentatives des autorités de priver la population d’informations fiables et indépendantes et d’occulter la réalité. C’est une autre forme de répression qui s’installe un peu plus chaque jour au Bélarus : au-delà des arrest