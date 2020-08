Récapitulatif de la première journée de la convention républicaine

Les républicains poursuivent ce soir leur convention entamée hier, à Charlotte en Caroline du Nord, où ils ont unanimement nominé le président Donald Trump pour un second mandat. Dans un pays mis en difficulté par la pandémie du nouveau coronavirus et la récession, les intervenants d’hier ont prédit des jours plus sombres encore si jamais le candidat du parti démocrate, Joe Biden, était élu.