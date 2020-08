RDC : graves exactions contre des journalistes sur fond de règlement de comptes politique local

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce les graves atteintes à la liberté de la presse perpétrées par les autorités locales en RDC, où un journaliste et un technicien radio ont été détenus et torturés. L’organisation exhorte les autorités à tout mettre en œuvre pour protéger les professionnels de l’information du harcèlement orchestré par les instances régionales du pouvoir. Le journaliste Hubert Djoko et le technicien Albert Lokongo, de la station privée Radio Télé Losanganya, ont été arrêtés jeudi 20 août à Lodja, dans la pr