RSF félicite la photojournaliste cachemirie Masrat Zahra, lauréate du prix Peter Mackler 2020

ActualitésReporters sans frontières (RSF) félicite la photojournaliste indépendante cachemirie Masrat Zahra, lauréate de l’édition 2020 du prix Peter Mackler qui récompense un journalisme éthique et courageux. Masrat Zahra, 26 ans, est née et a grandi à Srinagar, la capitale du Cachemire indien, territoire que revendique le Pakistan et où s’affrontent fréquemment forces de sécurité indie