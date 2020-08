Myanmar : Les Rohingyas attendent la justice, 3 ans après leur fuite forcée

(New York, le 24 août 2020) - Le gouvernement du Myanmar n'a toujours pas pris de mesures qui permettraient le retour en toute sécurité de plusieurs centaines de milliers de réfugiés rohingyas ayant fui ce pays il y a trois ans, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Cette fuite massive a été provoquée par les crimes contre l'humanité commis par l'armée birmane, qui ont été qualifiés de possible génocide, Les Rohingyas qui se sont réfugiés au Bangladesh sont confrontés à des restrictions sur les droits à l'information, à la circulation, à l'éducation et à la santé, et certains ont été illégalement…