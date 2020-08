Plus de 1.100 personnes tuées depuis le début de l'année dans les villages nigérians

Des Etats du centre et du nord-ouest du Nigeria ont été le théâtre d'une "inquiétante escalade d'attaques et d'enlèvements depuis le mois de janvier, a affirmé Amnesty International, qui y a recensé plus de 1.100 villageois tués depuis le début de l'année. L'ONG dénonce l'inaction de l'État fédéral, des gouvernements locaux et des forces de sécurité, qui, estime-t-elle, "échouent à prendre des mesures efficaces pour protéger les populations"....