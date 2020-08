Qatar : Insuffisante protection des travailleurs migrants

(Beyrouth, le 24 août 2020) – Les efforts des autorités qatariennes visant à protéger le droit des travailleurs migrants à percevoir l’intégralité de leurs salaires de manière ponctuelle ont en grande partie échoué, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans un nouveau rapport, accompagné d’une vidéo. Malgré quelques réformes ces dernières années, la pratique des salaires retenus et impayés, ainsi que d’autres abus de rémunération, est persistante et généralisée chez au moins 60 employeurs et entreprises du Qatar. 24 août 2020 "How Can We Work Without Wages?" Salary Abuses Facing…