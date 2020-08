IBK renversé, l'imam Dicko prêche la réconciliation et le pardon

Au Mali, le M5 RFP a confirmé son soutien au comité national pour le salut du peuple au cour d'un rassemblement, qui a réuni plusieurs milliers de personnes et des responsables du CNSP au monument de l'indépendance à Bamako. Actuellement les regards sont tournés vers la mise en place de la transition, c'est pour cela que les militaires au pouvoir rencontrent les acteurs de la classe politiques et de la société civile.