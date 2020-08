Le Bayern Munich bat le PSG et remporte la Ligue des champions

Le club de football allemand du Bayern Munich a battu dimanche le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et Neymar, par un score de 1 but à zéro. Le Paris SG, refroidi par un but de son ancien attaquant Kingsley Coman, est tombé de haut lors de sa première finale de Ligue des champions. Ainsi le Bayern Munich est couronné champion d'Europe pour la sixième fois de son histoire. Le but de Kingsley Coman est le 500e que le Bayern Munich marque dans cette compétition, rejoignant...