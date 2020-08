Russie. Une enquête approfondie doit être ouverte sur l’empoisonnement présumé d’Alexeï Navalny

Amnesty International demande aux autorités russes de mener une enquête exhaustive sur les circonstances de la dégradation grave et surprenante de l’état de santé de l’opposant Alexeï Navalny, et de permettre à cet homme d’être examiné pour un diagnostic et soigné par des médecins en qui sa famille a toute confiance. Ce dirigeant de l’opposition a été hospitalisé et placé en soins intensifs à Omsk (en Sibérie) alors qu’il se rendait à Moscou depuis Tomsk.