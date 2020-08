En Californie, des maisons dévorées par des incendies hors de contrôle

De gigantesques incendies dévorent des habitations et champs à Vacaville, ville californienne d'environ 100.000 habitants située entre San Francisco et Sacramento, qui a été évacuée dans la nuit de mardi à mercredi. Les incendies sont toujours hors de contrôle dans le nord et le centre de cet État américain.