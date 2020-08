Iran : RSF demande au Rapporteur spécial de l’ONU de se rendre dans les prisons où sont incarcérés les journalistes

ActualitésLa révélation de cas de Covid-19 dissimulés rend encore plus inquiétante la situation en Iran, et en particulier dans les centres pénitentiaires où sont entassés les prisonniers d’opinion, dont des journalistes. Reporters sans frontières (RSF) appelle le Rapporteur spécial des Nations unies chargés des droits humains en Iran à se rendre au plus vite dans les prisons pour faire un état des lieux.