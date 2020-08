Port du masque en France : prison ferme pour avoir menacé une contrôleuse de tramway

Un quadragénaire a été condamné mercredi à six mois de prison ferme et incarcéré pour avoir menacé une contrôleuse qui l'avait verbalisé pour non-port du masque dans un tramway de Nancy, dans l'est de la France, a-t-on appris jeudi auprès du parquet.