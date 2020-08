Venezuela. Les autorités répriment le personnel de santé et s’abstiennent de le protéger alors que la pandémie de COVID-19 s’aggrave

Alors que le nombre de cas de COVID-19 enregistrés quotidiennement au Venezuela connaît la plus forte accélération de ces dernières semaines, les autorités ne font pas le nécessaire pour protéger la population et, en particulier, les femmes et hommes médecins, les infirmières et infirmiers et les autres membres du personnel des hôpitaux et des autres établissements de santé qui sont durement frappés, et elles emprisonnent en outre les personnes qui dénoncent ouvertement leurs conditions de travail difficiles, a déclaré Amnesty International le 18 août.