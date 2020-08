Égypte. Il faut autoriser les défenseur·e·s et les opposant·e·s politiques incarcérés à recevoir des visites et à communiquer, sans discrimination

Les autorités égyptiennes doivent autoriser tous les détenu·e·s – notamment les défenseur·e·s des droits humains, les militant·e·s politiques et autres détracteurs – à recevoir des visites de leurs familles et à communiquer régulièrement avec leurs proches et leurs avocat·e·s, y compris par téléphone, a déclaré Amnesty International.

