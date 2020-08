Bolivie. Amnesty International dénonce l’impunité des auteurs des violations des droits humains commises pendant la crise postélectorale

Amnesty International a réuni des informations sur les violations des droits humains commises pendant la crise postélectorale en Bolivie, notamment sur la répression des manifestations et l’utilisation excessive et inutile de la force par la police nationale et les forces armées, qu’elle présente dans un rapport qui contient des recommandations adressées aux personnes candidates à l’élection présidentielle annoncée pour le 18 octobre.