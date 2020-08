Meurtre de deux activistes aux Philippines

Click to expand Image Zara Alvarez. © Christina Palabay/Facebook Le 17 août, dans l'île de Negros aux Philippines, des hommes armés non identifiés ont abattu Zara Alvarez, une assistante juridique au sein de l’organisation de défense des droits humains Karapatan. Zora Alvarez avait 39 ans. Cet assassinat était le treizième meurtre d’une personne travaillant dans le domaine des droits humains aux Philippines au cours des quatre dernières années. Une semaine plus tôt, des assaillants non identifiés ont tué Randall Echanis, un défenseur des droits des paysans âgé de 72 ans, à Quezon City,…