La ville béninoise de Ouidah restaure ses monuments de l'esclavage

Alors que les villes occidentales voient les statues d'esclaves et de colonialistes renversées, la ville côtière de Ouidah a décidé de restaurer des monuments de l'époque de la traite des esclaves. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les esclavagistes européens détenaient plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants africains dans le fort portugais de Ouidah avant de les expédier à travers l'Atlantique dans des conditions abominables.