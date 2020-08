Syrie : le fondateur américain de la chaîne OGN détenu par des djihadistes

ActualitésLe fondateur de la chaîne On The Ground News (OGN), Bilal Abdul Kareem, de nationalité américaine, est détenu depuis près d’une semaine dans la région d’Idlib par le groupe djihadiste Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS). Reporters sans frontières (RSF) appelle à sa libération.Le fondateur et animateur américain d’On The Ground News (OGN), Bilal Abdul Kareem, basé à Idlib, dans le nord de la Syrie, est détenu depuis le 13 août par le gr