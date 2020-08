Des militaires maliens affirment avoir arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a été "arrêté" mardi avec son premier ministre Boubou Cissé, a-t-on appris de sources proches de l'appareil sécuritaire malien. M. Keita, 75 ans, avait été élu pour la première fois en 2013 et il a remporté un second mandat en 2018. Ces derniers mois, il était confronté à un vaste mouvement de contestation. Les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile organisaient de nombreuses marches à...