Visé par Michelle Obama, Trump traite de "corrompu" le gouvernement Obama

Critiqué la veille à la convention nationale démocrate par Michelle Obama, Donald Trump a réagi mardi avec colère en qualifiant de "corrompu" le gouvernement de Barack Obama, dont il affrontera l'ancien vice-président Joe Biden le 3 novembre dans les urnes. "Le gouvernement d'Obama et Biden était le plus corrompu de l'histoire, le fait est qu'on a découvert qu'ils avaient ESPIONNÉ MON EQUIPE DE CAMPAGNE, c'est le plus gros scandale politique de...