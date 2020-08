VOA60 Afrique du 18 août 2020

Au Mali, des soldats ont tiré des coups de feu en l'air mardi matin dans le grand camp militaire de Kati pour une raison inconnue. La situation est confuse à Bamako et les activités étaient au ralentie. Le ministre des finances et de l'économie aurait été enlevé par des hommes armés. VOA Afrique suivra pour vous l’évolution de cette situation dans tous ses programmes. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, soupçonné de mauvaise gestion et de détournements,...