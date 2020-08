Le climat sécuritaire se dégrade de plus en plus au Burkina

Le climat sécuritaire se dégrade de plus en plus au Burkina. Assassinats ciblés, attaques récurrentes perpétrées par des hommes armés non identifiés, le pays est cerné par les groupes terroristes. Alors que les zones qui bordaient les frontières maliennes étaient les plus dangereuses, la France vient de placer l’ensemble de la région de l’est et les territoires frontaliers du Niger, du Bénin et du Togo commezone rouge, déconseillées à ses ressortissants.