Rwanda : Six mois plus tard, toujours pas de justice pour Kizito Mihigo

Click to expand Image Kizito Mihigo s’adresse aux médias à Kigali le 15 avril 2014, après neuf jours de détention au secret. Dans un enregistrement audio diffusé après sa mort, Kizito Mihigo dit avoir été forcé de demander pardon et d’avouer des crimes dont il a été accusé plus tard. © 2014 Stéphanie Aglietti/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités rwandaises n’ont pas mené d’enquête crédible et transparente sur le décès suspect en garde à vue du chanteur célèbre Kizito Mihigo. Il est essentiel qu’une enquête indépendante et efficace soit menée avec la participation d’experts étrangers,…