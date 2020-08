Des Camerounaises marchent pour la paix dans les régions anglophones

Dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, des centaines de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont défilé en silence dans les rues de Muyuka hier dimanche pour protester contre les brutali-tés et meurtres de civils commis par l'armée et les sépa-ratistes. Un reportage de Moki Edwin Kindzeka relaté par Nathalie Barge.