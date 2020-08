Roger Milla et Joseph Antoine Bell s’engagent dans la lutte contre le noma, maladie infectieuse

Au Cameroun, des anciennes vedettes de football s’engagent dans la lutte contre le noma, une maladie infectieuse qui atteint et défigure le visage des enfants dont l'âge varie entre de 2 et 6 ans. C’est à travers l’association Noma Fund, fondée par Roger Milla et Joseph Antoine Bell. Dix pays d’Afrique sont ciblés par le projet « Agir contre le noma » mis sur pied par ces ex footballeurs camerounais.