Les sports de combat complètement à l'arrêt

Comme dans de nombreux pays, les activités sportives sont complètement à l'arrêt au Sénégal. En cause les mesures restrictives imposées pour lutter contre la Covid19. Les arts martiaux sont un des secteurs les plus impactés avec des camps de vacances annulés, des parents désorientés et des athlètes sans compétitions.