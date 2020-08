Une vidéo révèle un meurtre horrible commis au Cameroun

« Fine play » est une expression anglaise qui signifie « bien joué ». C’est ce qu’un combattant séparatiste présumé a déclaré après qu’une femme a eu la gorge tranchée à la machette. Click to expand Image Image issue d’une vidéo montrant Confort Tumassang, interrogée et menacée par des séparatistes armés à Muyuka, dans la région du Sud-Ouest au Cameroun, le 11 août 2020. Peu après, ils l’ont brutalement tuée. © 2020 Privé Dans une vidéo choquante filmée le 11 août à Muyuka, dans la région du Sud-Ouest au Cameroun et largement diffusée sur les réseaux sociaux, trois combattants…