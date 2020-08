Les organisations humanitaires "sous le choc"

Au Niger, après l'attaque qui a coûté la vie a sept humanitaires, six français et un nigérien, ainsi que leur guide nigérien dans la zone touristique de Kouré à une soixantaine de km de Niamey la capitale le 9 Aout, l'ONG ACTED pour laquelle travaillaient les victimes de l'attaque a suspendu ses activités. Les organisations humanitaires internationales présentes dans le pays sont inquiètes. Elles demandent aux autorités du pays plus de sécurité. Yves HABUMUGISHA est le porte...