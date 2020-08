Des écologistes veulent sauver le littoral de Dakar

Des activistes et militants sénégalais ont décidé de conjuguer leurs efforts pour sauver les plages côtières de Dakar. A travers des campagnes de sensibilisation et des clips vidéo, ils dénoncent les constructions non contrôlées qui, selon eux, accélèrent l'érosion côtière, menacent l'environnement et bloquent l'accès aux plages publiques.