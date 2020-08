Bélarus. De nombreux éléments attestent d’actes de torture infligés de manière généralisée aux manifestant·e·s pacifiques

Au Bélarus, Amnesty International et des organisations locales de défense des droits humains ont recueilli les témoignages très durs de manifestant·e·s qui racontent avoir été torturés ou soumis à d’autres mauvais traitements dans les centres de détention, notamment déshabillés complètement, frappés et menacés de viol. La foule rassemblée devant un centre de détention à Minsk affirme qu’on peut entendre les cris des victimes de torture depuis l’extérieur, ce que des vidéos corroborent. Des éléments de preuve attestent d’une campagne de torture généralisée et de mauvais traitements infligés par…