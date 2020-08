Colombie : Des enfants autochtones face au risque de malnutrition

(New York, le 13 août 2020) - La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement rendent encore plus difficile la survie des Wayuu, un groupe autochtone vivant en Colombie et en Venezuela, ont conjointement déclaré Human Rights Watch et le Centre pour la santé humanitaire de Johns Hopkins dans un rapport et un dossier multimédia publiés aujourd'hui. La pandémie et les mesures de confinement signifient qu'il est devenu encore plus difficile pour la communauté Wayuu, dont de nombreux membres vivent dans l'État de La Guajira, dans le nord-est de la Colombie, d'obtenir la nourriture, l'eau et les…