Inde : RSF dénonce l’inaction coupable de la police après le lynchage de trois reporters à New Delhi

ActualitésTrois journalistes du site d’information The Caravan ont été brutalement attaqués par une cinquantaine d’individus, dont une journaliste qui a été agressée sexuellement. Reporters sans frontières (RSF) condamne fermement ces agressions et, compte tenu de l’inaction de la police, appelle les autorités indiennes à tout faire pour que les responsables soient traduits devant la justice.Pendant une heure et demie, ils ont vécu un enfer.