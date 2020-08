Vaccin russe: l'avis de la professeure Marie-Aline Bloch

La Russie a annoncé mardi avoir développé le premier vaccin contre le coronavirus baptisé "Spoutnik V” (ndlr: V pour Vaccin et non le chiffre 5). L'Organisation mondiale de la santé a réagi en appelant à la prudence, rappelant que la "pré-qualification" et l'homologation d'un vaccin passaient par des procédures “rigoureuses". La phase 1 de l’homologation d’un vaccin est dédié à sa tolérance et aux effets indésirables, la phase 2 permet de déterminer le...