Violente répression contre la presse au Bélarus : RSF demande à l’UE de prendre des sanctions

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce la répression d’une ampleur sans précédent qui s’est abattu sur les journalistes au Bélarus dans le cadre de l’élection présidentielle et appelle l’Union européenne à condamner et sanctionner les responsables de ces actions liberticides. Arrestations arbitraires, détentions prolongées, passages à tabac, expulsion…. La répression implacable qui s’est abattue sur les journalistes au Bélarus est multiforme et d’une ampleur inégalée.