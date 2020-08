Des agents des banques MUCODEC sont en grève à Brazzaville

Les agents des MUCODEC, le plus important réseau bancaire du pays, sont en grève pour réclamer l'effectivité de l'augmentation de leurs salaires. Ils se disent floués par les directeurs et cadres de leur banque qui ont été les plus gros bénéficiaires de leurs dernières revendications.