Chine/Hong Kong : Arrestations en vertu de la loi sur la sécurité

Click to expand Image Des policiers de Hong Kong ont fait irruption dans les locaux du quotidien Apple Daily le 10 août 2020, afin d’y effectuer une perquisition, alors même que d’autres policiers arrêtaient le fondateur de ce journal, Jimmy Lai, à son domicile. © 2020 Apple Daily via AP (New York, 11 août 2020) - Les autorités de Hong Kong devraient immédiatement libérer dix personnalités pro-démocratie arrêtées le 10 août et accusées de vagues crimes liées à la « sécurité nationale », a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités devraient abandonner les charges retenues…