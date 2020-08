Mali : Les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force lors de manifestations

Click to expand Image Des manifestants, partisans du Mouvement du 5 Juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), barricadent des routes dans la capitale du Mali, Bamako, le vendredi 10 juillet 2020. © 2020 AP Photo/Baba Ahmed (Bamako) – Au Mali, les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force pour réprimer des manifestations parfois violentes organisées par l’opposition politique, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Lors de trois journées de troubles en juillet 2020 dans la capitale Bamako, au moins 14 personnes ont été tuées et plus de 300 autres blessées,…