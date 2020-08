Les violences ont causé 128 morts, 100.000 déplacés en 16 mois dans le Sud-Kivu

Au moins 128 personnes ont été tuées et 100.000 autres déplacées entre février 2019 et juin 2020 dans des violences inter-communautaires dans une région de l'est de la République démocratique du Congo, selon l'ONU, "inquiète" par cette "escalade".