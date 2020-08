Six personnes condamnées pour trafic d'enfants à Brazzaville

Au Congo-Brazzaville, six personnes ont été condamnées par la Cour criminelle à de peines de prison allant jusqu'à 10 ans pour avoir organisé le trafic d'enfants entre leur pays d'origine et Brazzaville. La décision du juge congolais a été saluée par les ambassades sur place, et les ONG travaillant pour le bien-être de l'enfant.