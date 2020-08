COVID 19 : le gouvernement kenyan recommande les consultations psychologiques

Le ministère de la Santé du Kenya affirme que le nombre de cas de santé mentale a considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Selon le groupe de travail sur la santé mentale du pays, 25% des patients ambulatoires atteints de coronavirus et 40% des patients hospitalisés souffrent de problèmes de santé mentale tels que la dépression, et de plus en plus de Kenyans demandent de l'aide et en parlent. Suivez ce reportage de Mohammed Yusuf, le récit est signé : Thierry Kaoré.