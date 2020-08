Ukraine : des journalistes cyber harcelées et menacées de mort pour leurs articles

ActualitésDeux journalistes ukrainiennes ont été la cible de menaces et de harcèlement sur Internet en raison de leurs publications. Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités d’enquêter rapidement et de tout mettre en oeuvre pour assurer leur protection. Si Lioubov Velychko et Katerina Sergatskova écrivent pour des médias aux lignes éditoriales pour le moins éloignées, elles ont en commun d’avoir toutes deux récemm