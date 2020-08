Liban : Enquêter de manière impartiale sur l'explosion à Beyrouth

Le quartier du port de Beyrouth, au Liban, partiellement détruit suite à la double explosion du 5 août 2020. © 2020 AP Images (Beyrouth, le 6 août 2020) - Les autorités libanaises devraient demander à des experts internationaux à participer à une enquête indépendante sur l'explosion au port maritime de Beyrouth le 4 août, qui a dévasté la ville, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Cette enquête devrait viser à déterminer les causes de l'explosion, à établir les responsabilités et à formuler des recommandations pour éviter de futurs incidents de ce type. Le…